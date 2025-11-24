English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲ್ಲ..!

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು

  • 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು
  • ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ ಬಳಸಬಹುದು
  • ಬ್ಯಾಂಕ್, CSC ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲ್ಲ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲುಗಡೆ, ದಂಡ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

1.ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS) ಬಿಟ್ಟು ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (UPS) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಗಡುವು ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನೌಕರರು NPS ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

UPS ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ನೌಕರರು ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎಯ 10% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು

ಸರ್ಕಾರ 18.5% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಕೊನೆಯ ವೇತನದಷ್ಟು ಖಾತರಿಯುಕ್ತ ಪಿಂಚಣಿ

ಹಳೆಯ OPS ತರಹವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಯೋಜನೆ

2. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇಕೆ?

ಎಲ್ಲಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನವೆಂಬರ್ 30 ಒಳಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಅಥವಾ ಉಮಾಂಗ್ ಆಪ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಂಕ್, CSC ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು & ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಖ್ಯ ಗಡುವುಗಳು (ನವೆಂಬರ್ 30)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ TDS ಠೇವಣಿ (ಸೆಕ್ಷನ್ 194-IA, 194-IB, 194M, 194S)

TDS ಚಲನ್-ಕಮ್-ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 3CEAA (ವರ್ಗಾವಣೆ ಬೆಲೆ ವರದಿ)

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ITR ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಡುವು

ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಲಿದೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!

