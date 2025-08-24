English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ..!

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ನಂಬರ್‌ (UAN) ಆಧಾರ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 24, 2025, 04:48 PM IST

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 24, 2025, 04:48 PM IST
  • EPFO ಪೋರ್ಟಲ್‌: EPFO ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
  • UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಿ
  • ‘ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌’ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ, ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

EPFO ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ..!

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ (PF) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ, ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆಯೇ, ಯುನಿವರ್ಸಲ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ ನಂಬರ್‌ (UAN) ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಇಪಿಎಫ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳು

ಉಮಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌: ಉಮಂಗ್‌ (ಯೂನಿಫೈಡ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಫಾರ್‌ ನ್ಯೂ-ಏಜ್‌ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್‌) ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ. ಆಧಾರ್‌-ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಿ. EPFO → ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್‌ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ → ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. UAN ಮತ್ತು OTP ನಮೂದಿಸಿ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

EPFO ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್‌: EPFO ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಿ. ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಚಾರಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

SMS ಸೇವೆ: ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ EPFOHO UAN ENG ಎಂಬ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7738299899 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸಿ. “ENG” ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಬೆಂಗಾಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷೆಯ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮಿಸ್ಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ: ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 9966044425ಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ SMS ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು UAN ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಧಾರ್‌, ಪ್ಯಾನ್‌, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಆಧಾರ್‌ ಜೊತೆ UAN ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

EPFO ಆಧಾರ್‌ ಜೊತೆ UAN ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾಗದದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್‌ ಮತ್ತು UAN ವಿವರಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ, ಲಿಂಕಿಂಗ್‌ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉಮಂಗ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಮೂಲಕ ಹಂತಗಳು:

  1. ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ UAN ನಮೂದಿಸಿ.
  2. UAN-ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಬಂದ OTP ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
  3. ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  4. ಆಧಾರ್‌-ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಬಂದ OTP ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
  5. ಆಧಾರ್‌ UAN ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

