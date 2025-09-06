ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ...! ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು...!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು.

Sep 6, 2025
  • ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ, ಚಿನ್ನ, ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುಗೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಇವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
  • ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿವೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:

1. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ: ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.

2. ಮೇಲಾಧಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ, ಚಿನ್ನ, ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುಗೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಿ: ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ, ವೇತನ ಚೀಟಿಗಳು, ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುಗೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ.

4. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ: ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

5. ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಕಡಿಮೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

