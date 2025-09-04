English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ನೀವು ₹50 ಲಕ್ಷದ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ₹10 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್‌ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ₹40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ:

Sep 4, 2025
  • ಬೇಗ ಆರಂಭಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ.
  • ಉತ್ತಮ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ: ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆರಿಸಿ.
  • ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ: SIP ತಪ್ಪಿಸದಿರಿ, ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗೃಹ ಖರೀದಿಗೆ ಸರಳ ಯೋಜನೆ:

ನೀವು ₹50 ಲಕ್ಷದ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ₹10 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್‌ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ₹40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಲದ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (Mutual Funds) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 1: ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ (Lumpsum Investment)

ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಉಳಿತಾಯ ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೃಹ ಸಾಲದ ಡೌನ್‌ಪೇಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಬಳಸದೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 15% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.ಈ ಹಣವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ₹10 ಲಕ್ಷವು ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 2: ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ (Monthly Savings)

ಈಗ, ನೀವು ₹40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ EMI ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. 9% ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ EMI ಸುಮಾರು ₹36,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ EMIಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ಮಾಸಿಕ ₹10,000ಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದ ₹26,000 ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (SIP) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 14% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ₹26,000 ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ₹68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಹಂತ 3: ಸಂಯೋಜಿತ ಉಳಿತಾಯ (Combine Savings)

10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯು ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ₹26,000 SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ₹68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹1.08 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ₹50 ಲಕ್ಷದ ಫ್ಲಾಟ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೂಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ₹1.08 ಕೋಟಿಯ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:

- ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬೆಳೆಯಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

- ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ: ಇದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

- ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ: ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

- ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಾಯ: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

- ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ: ಮಾಸಿಕ SIPಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದಿರಿ, ಸವಾಲಿನಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

- ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಈಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ!

