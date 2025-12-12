English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. NEFT, RTGS ಮತ್ತು IMPS ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ATM ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:34 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ
  • ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Trending Photos

ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon7
us fed rate cut
ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon5
Rajayoga
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಾಗುವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
camera icon6
sushma raj tiger photoshoot
ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
camera icon8
Surya Gochar Dhanu rashi 2025
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಸುವ ಹಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ.ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.ಈಗ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?

ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳು

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಊಟದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು

ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು

ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. NEFT, RTGS ಮತ್ತು IMPS ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ATM ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

 

About the Author
Salary Accountbenifitssalary account usessalary account benifits

Trending News