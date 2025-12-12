ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಸುವ ಹಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ.ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.ಈಗ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳು
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಊಟದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು
ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. NEFT, RTGS ಮತ್ತು IMPS ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ATM ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.