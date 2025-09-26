ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿ..!

ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಕುರಿತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DFS) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು DFS ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯು ಪಡೆಯುವ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
ಯುಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಶೇ.60ರವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. DFS ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದಾದಾರರ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇ.25ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(128) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಶೇ.60 (ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್ನ ಶೇ.60, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 10(12AA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ).
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ತೆರಿಗೆ:
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಚಂದಾದಾರರು ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು "ಸಂಬಳ ಆದಾಯ"ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಂತೆಯೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು DFS ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದಾಹರಣೆ:
DFS ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ:
- ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ: 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.
- ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 25 ವರ್ಷಗಳು
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಧಿ: 2 ಕೋಟಿ ರೂ.
- ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್: 1.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ..!
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:
- ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (1.08 ಕೋಟಿ ರೂ.) ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇ.60 (12 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
- ಉಳಿದ ಶೇ.40 ಕಾರ್ಪಸ್ (72 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಪೂಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯು ಯುಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.