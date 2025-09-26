English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿ..!

ಈ NSC ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 26, 2025, 01:25 PM IST
  • ಯುಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಶೇ.60 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ (ಸೆಕ್ಷನ್ 10(12AA)) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ಸೆಕ್ಷನ್ 10(128)).
  • ಇತರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ

ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಕುರಿತು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (DFS) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ತೆರಿಗೆ

ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು DFS ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯು ಪಡೆಯುವ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:

ಯುಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಶೇ.60ರವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. DFS ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದಾದಾರರ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇ.25ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(128) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಶೇ.60 (ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಶೇ.60, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 10(12AA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ).

ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ತೆರಿಗೆ:

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಚಂದಾದಾರರು ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು "ಸಂಬಳ ಆದಾಯ"ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಂತೆಯೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು DFS ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದಾಹರಣೆ:

DFS ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ:

- ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ: 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.

- ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 25 ವರ್ಷಗಳು

- ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಧಿ: 2 ಕೋಟಿ ರೂ.

- ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್: 1.80 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:

- ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (1.08 ಕೋಟಿ ರೂ.) ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇ.60 (12 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.

- ಉಳಿದ ಶೇ.40 ಕಾರ್ಪಸ್ (72 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಪೂಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯು ಯುಪಿಎಸ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

