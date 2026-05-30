Mukesh Ambani earns per minute: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Mukesh Ambani earns per minute: ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಇದು ಸತತ ಆರನೇ ವರ್ಷ. ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 2008-09 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ 2020-21 ರ ನಂತರದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವು ಪೂರ್ಣ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 ಮತ್ತು ಈಗ 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 95,754 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 18.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯ 9.66 ಕೋಟಿ ರೂ.:
ಸುಮಾರು $100 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ 21 ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ.6 ರ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 1.61 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳಿಂದ ರೂ.9.66 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಹಿತಲ್ ಮೆಸ್ವಾನಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ತಲಾ ರೂ.25 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಆಯೋಗ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 2024-25ರಲ್ಲಿ ರೂ.19.96 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ.2025-26ರಲ್ಲಿ ರೂ.20.58 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ:
ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಶಾ, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಭೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇಶಾ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದರು. ಅಂಬಾನಿ 1977 ರಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2002 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2029 ರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.