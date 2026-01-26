ರೈಲು ಚಾಲಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Railway Loco Pilots Salary: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಈ ಚಾಲಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ರೈಲುಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಬಳ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂ.ನಿಂದ 1,10,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕತ್ರಾ-ಶ್ರೀನಗರದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು LICಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹150 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹19 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಬಳ
ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿಯಂತಹ ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳ ವೇತನಗಳು ಸಹ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಅನುಭವಿ ಚಾಲಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 35,000 ರಿಂದ 55,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಶಿಫ್ಟ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ALP) ಆಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನ ಸುಮಾರು 19,900 ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ರಿಂದ 35,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ALPಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್, ಸೀನಿಯರ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್, ಚೀಫ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ DA, HRA ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾದಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹2026 SIP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ₹43,58,153 ಸಿಗುತ್ತೆ