English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲು ಚಾಲಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ರೈಲು ಚಾಲಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿಯಂತಹ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಸಂಬಳವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 26, 2026, 11:04 PM IST
  • ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
  • ಇವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 70,000 ರೂ.ನಿಂದ 1,10,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ರಾಜಧಾನಿ & ಶತಾಬ್ದಿಯಂತಹ ರೈಲುಗಳ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ 35,000-55,000 ರೂ. ವೇತನ

Trending Photos

CCL 2026: ಕಿಚ್ಚನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಜಯದ ಕಿಚ್ಚು.. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ..!
camera icon6
CCL 2026: ಕಿಚ್ಚನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಜಯದ ಕಿಚ್ಚು.. ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ..!
ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ.. 350 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ!
camera icon6
ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ.. 350 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ!
EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
camera icon6
EPFO Pension 2026
EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
camera icon6
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
ರೈಲು ಚಾಲಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Railway Loco Pilots Salary: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಈ ಚಾಲಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ರೈಲುಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಬಳ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂ.ನಿಂದ 1,10,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕತ್ರಾ-ಶ್ರೀನಗರದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು LICಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹150 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹19 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಬಳ

ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿಯಂತಹ ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ವೇತನಗಳು ಸಹ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಅನುಭವಿ ಚಾಲಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 35,000 ರಿಂದ 55,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಶಿಫ್ಟ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ALP) ಆಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನ ಸುಮಾರು 19,900 ರೂ. ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ರಿಂದ 35,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ALPಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್, ಸೀನಿಯರ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್, ಚೀಫ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ DA, HRA ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾದಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹2026 SIP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ₹43,58,153 ಸಿಗುತ್ತೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Railway Pilots SalaryRailway Loco Pilots SalaryIndian RailwaysRailway Loco Pilot SalaryIndian Railway Salary

Trending News