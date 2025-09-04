English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST ಕಡಿತದ ನಂತರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಡೀಲರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡುಗೆಗಳು/ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 4, 2025, 04:43 PM IST
  • ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
  • 31% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
  • ಆದರೆ ಈಗ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

GST ಕಡಿತದ ನಂತರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಈಗ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 28-31% ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಾರಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗ?

ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ 29% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ GST ದರ ಕೇವಲ 18%. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಕಾರನ್ನು ಸುಮಾರು 85,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗಳು)

29% GST ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಬೆಲೆ: ₹10,00,000

ಮೂಲ ಬೆಲೆ (Ex-GST): ₹7,75,194

ಈಗ ಬೆಲೆ 18% GST: ₹9,14,729

ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ: ₹85,271 (ಸುಮಾರು 8.5% ಅಗ್ಗ)

ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗ?

ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 31% ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗಳು)

31% GST ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಬೆಲೆ: ₹15,00,000

ಮೂಲ ಬೆಲೆ (ಮಾಜಿ-GST): ₹ 11,45,038

ಈಗ ಬೆಲೆ 18% GST: ₹13,50,146

ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ: ₹1,49,854 (ಸುಮಾರು 10% ಅಗ್ಗ)

ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಖರೀದಿದಾರರು: ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು: 1200 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1500 ಸಿಸಿ ವರೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಕಾರುಗಳು 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ.

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಖರೀದಿಗಳು: ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಡೀಲರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡುಗೆಗಳು/ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQs)

ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕಾರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು?

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ 85,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಯಾವ ಕಾರುಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ?

1200cc (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು 1500cc (ಡೀಸೆಲ್) ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶೇ. 28-31 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಈಗ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಉಳಿತಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

