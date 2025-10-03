1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

coin manufacturing cost : ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ವೃದ್ಧರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
₹1 ನಾಣ್ಯವು 1992 ರಿಂದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟಿಐ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018 ರಲ್ಲಿ ₹1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ₹1.11 ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸರ್ಕಾರವು ₹1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ವೆಚ್ಚವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ₹1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಈಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು.
₹1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಸ 21.93 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ದಪ್ಪ 1.45 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 3.76 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ₹1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹2 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ₹1.28, ₹5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ₹3.69 ಮತ್ತು ₹10 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ₹5.54 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ₹1 ನಾಣ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟಂಕಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಐ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಣ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2017 ರಲ್ಲಿ, ₹1 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು 90.3 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಟಂಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಸರಣ. UPI, PhonePe ಮತ್ತು Google Pay ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬದಲು, ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ₹2 ರಿಂದ ₹500 ವರೆಗಿನ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, RBI ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಮೀಸಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹10 ರ 1000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹960 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ₹20 ರ 1000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ₹1,770 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ₹200 ರ 1000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ₹2,370 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ₹500 ರ 1000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹2,290 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ₹500 ರ 1000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹2,290 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೋಟುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಒಮ್ಮೆ ₹2000 ನೋಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ನೋಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆರ್ಬಿಐ ಈ ನೋಟನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ₹2000 ನೋಟಿನ ಬಳಕೆ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ₹1 ನಾಣ್ಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
