ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಿಪಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (ಬಿಪಿ) ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆಧುನಿಕ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗಮನ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
ಮಾದರಿ: ಡೀಲರ್ ಓನ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ (DODO) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಮಾರಾಟ ಕಚೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿ ಸೆಟ್, ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಬೆಂಬಲ: ತರಬೇತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?
ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು - ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಖಾಸಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
CA ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು
ಭೂಮಿಯ ವಿವರ..?
ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 1225 ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 4422 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ 35x35 ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 66x67 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ₹1.51 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, 2021 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ 400 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಸಾಕು. ಗಾತ್ರ 20x20 ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 47x43 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ₹1.16 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.24 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಆರ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1200 ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 1600 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗಾತ್ರ 40x30 ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 40x40 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ₹82 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.40 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಾಯ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ₹5,000 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ₹1.77 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ₹3.54 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೊದಲು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊತ್ತವು ವಿತರಕ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ, 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ₹23.5 ಲಕ್ಷ, 3 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ₹28 ಲಕ್ಷ, 4 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ₹33 ಲಕ್ಷ (ನಗರ), ₹34 ಲಕ್ಷ (ಹೆದ್ದಾರಿ).
ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಸುಸ್ಥಿರ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವು ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಂಪ್ಗಳು, ಮೇಲಾವರಣ, ಮಾರಾಟ ಕಚೇರಿ, ಗಡಿ ಗೋಡೆ, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://partners.jiobp.in/ ತೆರೆಯಿರಿ.
ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (EOI) ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂದರ್ಶನದ ನಂತರ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರ (LOI) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು, 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಮ್ಮೆ LOI ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲ.
ಲಂಚ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ rbml.ethics@jiobp.co ಅಥವಾ +91 22-3511 9090 ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಆಸಕ್ತರು ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು.