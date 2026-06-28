/UPI ಮತ್ತು ATM ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ PF ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ?

PF Withdrawal amount limit : ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳು, ದೀರ್ಘ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO 3.0 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ATM ಮೂಲಕ PF ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, PF ಖಾತೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸದಸ್ಯರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ? : ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್, ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅನುಮೋದನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳು, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಸದಸ್ಯರು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.