ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗರದ ಪದರಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು?
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ 0.4 ರಿಂದ 0.6 ಲೀಟರ್ (450 ಮಿಲಿ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 0.2 ರಿಂದ 0.3 (250 ಮಿಲಿ) ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರು ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಯುಎಸ್ ಇಂಧನ ಮಾಹಿತಿ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರದಂತಹ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು 400°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಉಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಗಿ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಹಗುರವಾದ ಕಣಗಳು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕಣಗಳು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಕಣಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೂಲ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಲಾಭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.