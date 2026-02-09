English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

Gold Rate Today : ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಎಂದಾದರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 9, 2026, 06:27 PM IST
    • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ
    • ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾ?

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

Dubai Gold price in India : ದುಬೈ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ "ಚಿನ್ನದ ನಗರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ತಾವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹೌದು.. ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವುದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೂ, ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.. ʼಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆʼ ಮೇಲೆ ನೇರ ಎಫೆಕ್ಟ್!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಗೇಜ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನ ತರುವ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು 40 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 20 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತರಬಹುದು. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತರುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮಾನ್ಯವಾದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಘೋಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ₹57 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ, ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಏಕೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತೆರಿಗೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು GST ಯಂತಹ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸೌಕ್‌ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವ್ಯಾಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಸಮಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಲಾಭದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.

ಸುಂಕ ರಹಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 6% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 36–38.5% ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3% GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಂದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಂಡಗಳು ಸಹ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಆಭರಣಕಾರರು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾದರೆ, ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,500 ರೂ.ಗಳಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸುಮಾರು 148 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಟ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ನಂತರ, ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 19.1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸುಮಾರು 6 ಪ್ರತಿಶತ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು 20.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 20.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 15,200 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 148 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 148 ಗ್ರಾಂ. 22.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1–2 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ದುಬೈನಿಂದ ತಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರಾಸರಿ 1.1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPFO ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹52,000! ಪಿಎಫ್‌ ನೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗದಿರಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

