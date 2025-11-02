English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
1 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 06:49 PM IST
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು
  • ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
  • ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು

1 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ

ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.ಕೆಲವರು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದುಬಾರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ,ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೂ. 30 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

1 ಕೋಟಿ ರೂ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು?

ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 1.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಬೆಲೆಯ ಶೇ 40 ರವರೆಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಂದರೆ, 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ಶೇ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

