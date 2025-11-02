ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ? ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು RBI ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ DEA ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. RBI ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ.ಈ ಹಣವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ (ಡಿಇಎ) ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ.ಆದರೆ ಈ ಹಣವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?
ಮೊದಲು, ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://www.rbi.org.in/Scripts/DepositorEducation.aspx ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
KYC ಪುರಾವೆ - ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್,NREGA ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ.
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಹಣದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ DEA ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು RBI ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ.