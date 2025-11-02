English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ? ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದೆಯೇ? ಆದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:37 PM IST
  • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ
  • ಈ ಹಣವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ
  • ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!
camera icon7
Aishwarya Rai love affairs
ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
camera icon5
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
camera icon6
Aishwarya Rai Debut Film
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..
ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
camera icon7
Madhuri Dixit
ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ? ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು RBI ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ DEA ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. RBI ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕರ್​ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ

ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ.ಈ ಹಣವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ (ಡಿಇಎ) ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ.ಆದರೆ ಈ ಹಣವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?

ಮೊದಲು, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://www.rbi.org.in/Scripts/DepositorEducation.aspx ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

KYC ಪುರಾವೆ - ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್,NREGA ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಹಣದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ DEA ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು RBI ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ.

About the Author
RBI Planforgot moneyold bank accountBank Amount

Trending News