English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ

ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ

Senior citizen railway benefits : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 8, 2026, 06:31 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
    • ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.
    • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಈ ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
camera icon6
Halli Meshtru Fame Actress Bindiya
ಈ ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ 22 &amp; 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರದ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price today
ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ 22 & 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರದ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇಂದು ಲವ್‌ ಆಗುತ್ತೆ..! ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ..
camera icon6
Valentine day 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇಂದು ಲವ್‌ ಆಗುತ್ತೆ..! ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ..
ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಈ ಎರಡೇ 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು..!
camera icon6
ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಈ ಎರಡೇ 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು..!
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ

Indian Railways : ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರುತ್ತೀದ್ದೀರಾ..? ಅದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ.. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ..

ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಮತ್ತು ಕೂಗಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್‌ಗಳು, ಎಸಿ 3 ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ 2 ಟೈರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಹೊರಟ ನಂತರವೂ ಕೆಳಗಿನ ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪುಡಿ! ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು..

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ : ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IRCTCindian railwaySenior citizenIndian Railwaysindian railway facility

Trending News