ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ

Indian Railways : ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಮತ್ತು ಕೂಗಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗಳು, ಎಸಿ 3 ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ 2 ಟೈರ್ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಹೊರಟ ನಂತರವೂ ಕೆಳಗಿನ ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ : ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.