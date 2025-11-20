English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೈಕೆಟುಗುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಮಾರ್ಗ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೈಕೆಟುಗುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಮಾರ್ಗ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಹಬ್ಬ..

Gold Leasing trend: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 20, 2025, 04:04 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ
  • ಈಗ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

gold leasing: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.  

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್‌.. ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಲೆ! ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಬೀರುನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)
 

