ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..

Dreams in Sleep: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬೀಳು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೋ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ಳಿ ಬಂದರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿ ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
