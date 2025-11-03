English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..

Gold in Dream: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರ ಅರ್ಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೇಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಶುಭವೋ.. ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:38 PM IST
  • ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ
  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬೀಳು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

Trending Photos

5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
camera icon8
Luckiest Zodiac: Good luck
5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ
camera icon6
Nayanthara
ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
camera icon7
ashwini gowda lifestyle
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
camera icon6
500 Rupees Notes
ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..

Dreams in Sleep: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬೀಳು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೋ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ಳಿ ಬಂದರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿ ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆದ್ರೂ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆದ್ರೂ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gold in a DreamDreamsDreams MeaningDreams in SleepDreams at night

Trending News