ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ,ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಗಳಿಸಿ...
ಮಧ್ಯಮ ಬರ್ತ್ ಬಳಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಗದಿತ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಲಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಆಗ TTE ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ಕೆಳ ಬರ್ತ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ:
ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರವರೆಗೆ, ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಲ್ವೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿಯಮವು ಬಲವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಳ್ಳಾಟ.. 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್!!
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳು:
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಿವೆ:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಲು ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರವರೆಗೆ ಟಿಟಿಇಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.