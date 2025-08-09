English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

Personal loan interest rates: ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 9, 2025, 11:20 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ನಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
DA
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!
camera icon6
White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Yoga
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು
ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

Personal loan tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ನಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೆಲಸವೂ ಕಡಿಮೆ. ಇತರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು 
ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 0.5% ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾದವು. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಮೊದಲು ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 9.95% – 15.40%
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1% ವರೆಗೆ

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 9.99% – 22.00%
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 2% ವರೆಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 10.35% – 14.45%
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1% ವರೆಗೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 10.40% – 18.20%
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 1,000 ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1% ವರೆಗೆ

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 10.60% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 2% ವರೆಗೆ + ತೆರಿಗೆ

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 10.60% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 2% ವರೆಗೆ + ತೆರಿಗೆ

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 10.90% – 24.00%
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 6,500 ವರೆಗೆ

ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್:
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 10.99% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 2% ವರೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಸಾಲದಾತರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ NBFC ಗಳೊಂದಿಗೆ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು) ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ವಿಮೆಯಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ರೂ. 300–400 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!

 

personal loanPersonal loan interest ratesLow processing feePersonal loan tips

Trending News