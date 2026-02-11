English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

why jewelry wrapped in pink paper: ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 11, 2026, 09:16 PM IST
  • ಚಿನ್ನಾ ಚಿನ್ನಾ ಏನಿದು ನಿನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ರಹಸ್ಯ..!
  • ಚಿನ್ನದ ಪಿಕ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಸೀಕೆಟ್‌ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಾ

Trending Photos

Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
camera icon6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
camera icon6
Gold rate
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon6
CJ Roy death case
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?
ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

Gold: ನೀವು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೆ ಇರ್ತಿರಾ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ,ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏಂದಾದ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದವೇ ಏಕೆ? ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏನಿದು ಚಿನ್ನದ ರಹಸ್ಯ
ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದವನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ

ಭಾವನಾ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ?
ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಭಾರತದ ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ?
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ, ಇದು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ, ಇತರ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳು ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೀರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದ ಲೋಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ..
ಆದಾಗ್ಯೂ, 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಆಭರಣಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಲೇಪನವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

jewelry pink paperGold rateGoldwhy jewelry is wrapped in pink paperpink papeŗ reason for pink paper in jewelry shops

Trending News