English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
PPFನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000 ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹61,000ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದುವೇ ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:59 PM IST
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು PPF ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • 1 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 & ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • PPF ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
camera icon4
Sun transits Aries
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
camera icon5
Trigrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
PPF Monthly Pension: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಿಪಿಎಫ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು PPF ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

₹1 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ PPF ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO 3.0: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ?

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ: ₹1,50,000 (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12,500)
ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ: 25 ವರ್ಷಗಳು (15 ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ + ತಲಾ 5 ವರ್ಷಗಳ 2 ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು)
ಬಡ್ಡಿ ದರ: 7.10%
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತ: ₹37,50,000
ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ: ₹65,58,015
ಪಕ್ವತೆಯ ಮೌಲ್ಯ: ₹1,03,08,015 (ಅಕ್ಷರಶಃ ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)

ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಈ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯದೆ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ₹1,03,08,015ಗಳ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹7,31,869 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ: ₹7,31,869 / 12 = ₹60,989 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹61,000).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ vs ಏಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಷೇರು: ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇದನ್ನೇ!

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹7.31 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿಧಿ ₹1.03 ಕೋಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವರದಾನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Monthly pensionPPF Monthly PensionPublic Provident FundPPF investmentPPF Scheme

Trending News