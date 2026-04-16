PPFನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000 ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

PPF Monthly Pension: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು PPF ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
₹1 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ PPF ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ: ₹1,50,000 (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12,500)
ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ: 25 ವರ್ಷಗಳು (15 ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ + ತಲಾ 5 ವರ್ಷಗಳ 2 ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು)
ಬಡ್ಡಿ ದರ: 7.10%
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತ: ₹37,50,000
ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ: ₹65,58,015
ಪಕ್ವತೆಯ ಮೌಲ್ಯ: ₹1,03,08,015 (ಅಕ್ಷರಶಃ ₹1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಈ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯದೆ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ₹1,03,08,015ಗಳ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹7,31,869 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ: ₹7,31,869 / 12 = ₹60,989 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹61,000).
ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹7.31 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿಧಿ ₹1.03 ಕೋಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವರದಾನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)