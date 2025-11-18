English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
What is 1 GM Gold Jewellery: ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ" ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಫಾಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಪದರದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಅನುಕರಣೆ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 18, 2025, 09:19 AM IST
    • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ
    • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
    • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ

ʼ1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ʼ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ...

What is 1 GM Gold Jewellery: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್‌ನಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಚಿನ್ನದ ಆಯ್ಕೆ:
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ನಂತರ, ಮದುವೆಯ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಭರಣ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ವರ್ಷವೂ ಈ ಆಭರಣ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಎಂದರೇನು?
ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಭರಣಗಳು ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ" ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಫಾಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಪದರದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಅನುಕರಣೆ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಗ್ರಾಂ 22K ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹11,000 ಇದೆ. ಆದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ₹500 ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ₹2,000–₹3,000 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ₹11,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅನುಕರಣೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವು ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ವಜ್ರಗಳಂತೆ ಮರಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಜನರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಭಯ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಬಾರದು. ಮೇಲಿನ ಪದರವು ನಿಯಮಿತ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ತುಣುಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಗ್ಗದವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. "1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ" ಎಂಬ ಪದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

