English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...!

  ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. 

Edited by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:05 PM IST
  • ಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತವೆ
  • ಆಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon10
Bollywood
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿಯು CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಪರೋಕ್ಷ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ (CUR) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ (CUR) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹50,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಮೂರು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು (₹20,000, ₹10,000, ₹20,000) ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ CUR 50% ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ (₹20,000 ಮಿತಿ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ ₹30,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, CUR 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, CUR 30%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ CUR ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ 'ಈ' ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ! 99% ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ರದ್ದತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.ಸಾಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಾಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರ ಸಾಲಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ) ಇದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

‘ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೋ’ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೋಹನ್ ಭಾರ್ಗವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ CUR ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. “ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ರದ್ದತಿ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ,” ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. CUR ಕಡಿಮೆ ಇಡಲು, ದೀರ್ಘ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಳೆಯ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ. CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ.

credit card cancellation impactcredit score after canceling cardcredit utilization ratiocancel credit card pros conscredit history impact

Trending News