ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...!

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿಯು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಪರೋಕ್ಷ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ (CUR) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ (CUR) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹50,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು (₹20,000, ₹10,000, ₹20,000) ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ CUR 50% ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ (₹20,000 ಮಿತಿ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ ₹30,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, CUR 80%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, CUR 30%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ CUR ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ರದ್ದತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.ಸಾಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಾಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರ ಸಾಲಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ) ಇದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
‘ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೋ’ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೋಹನ್ ಭಾರ್ಗವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ CUR ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. “ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ರದ್ದತಿ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ,” ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. CUR ಕಡಿಮೆ ಇಡಲು, ದೀರ್ಘ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಳೆಯ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ. CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ.