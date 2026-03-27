English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
ಮಾರ್ಚ್ 31 ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ.!

LPG Cylinder KYC update : ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:53 PM IST
Trending Photos

ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರಪುತ್ರರು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ!
camera icon6
Lakshmi Favorite Zodiac Signs
ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವರಪುತ್ರರು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ!
&#039;ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ- ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!
camera icon6
Arjun Tendulkar
'ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ- ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!
ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ತುಂಟ ಕರ್ಣ!.. ಶಾಂತಿಗೆ ಲವ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
camera icon5
Karna kannada serial update
ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ತುಂಟ ಕರ್ಣ!.. ಶಾಂತಿಗೆ ಲವ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
camera icon5
Choti Si Aasha song
34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
ಮಾರ್ಚ್ 31 ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ.!

PAN Updates : ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2026 ರಿಂದ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜನರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Pension: ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ KYC : ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

LPGDomestric gas cylinderkyclpg gasLPG gas cylinder kyc updates

Trending News