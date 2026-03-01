Gas Cylinder Prices: ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.. ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು
ಗೃಹಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 853 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 879 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 852.50 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 868.50 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಧಾಬಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.48 ರಿಂದ ರೂ.50 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.28 ರಿಂದ ರೂ.31 ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
-ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ರೂ.1768.50. ಮೊದಲು ಇದು ರೂ.1740.50 ಆಗಿತ್ತು -ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ.1844.50 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ರೂ.1875.50 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ -ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ.1692 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ರೂ.1720.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ -ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ.1899.50 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ರೂ.1929 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 111 ರೂ., ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 49 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು..