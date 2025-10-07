ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 7, 2025, 01:14 PM IST
gold rate today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಯುವ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. 2025 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 78-80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ-ಧಂತೇರಸ್‌ಗೆ ಮೊದಲು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ.  

ಚಿನ್ನ ಏಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಗಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಾಲರ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ  ಗುಳ್ಳೆ ಸಿಡಿಯಲಿದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 40% ವರೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ! ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್: ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿ

ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಖರೀದಿಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು?  

ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಿಂದ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.  

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 119059 ರೂ.,
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 118582 ರೂ., 
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 89294 ರೂ.,  
1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 148550 ರೂ. ದಾಟಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 474 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ...! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹2,700 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,23,300 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹7,400 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,57,400 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

