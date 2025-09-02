English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 200% ಸುಂಕ ಏರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌! ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ

Tariff On Pharma: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿತನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:31 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಳಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಟ್ರಂಪ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
camera icon10
Nayanthara
ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
camera icon6
bigg boss
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
weight loss tips
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 200% ಸುಂಕ ಏರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್‌! ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ

Tariff On Pharma: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಳಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಬದಲು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಜ್ಞರವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 200 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ET ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ 200 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭಾರತವೂ ಅದರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬರೀ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಿವು ! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವು

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 200 ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ:

ಭಾರತವು ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ನಿರ್ಧಾರವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 200 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರೀ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ:

ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ, ಟ್ರಂಪ್ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀವಾಳವಾಗಿರುವ ಭಾರತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು $ 51 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು 200% ತಲುಪಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:SBIನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಈ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ!

ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ:

ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಾಗುವುದು ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಔಷಧ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಔಷಧಗಳ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಹೇರಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಔಷಧ ತಯಾರಕ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ $1 ರಿಂದ $5 ರವರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಔಷಧಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

trump tarifftrump tariff on pharmatariff on pharma sectordonald trump tariff on indiatariff on medicine

Trending News