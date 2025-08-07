English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್..!

ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 175 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಿಂದ 1.1 ಕೋಟಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಗುರಿಯಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 7, 2025, 01:30 PM IST
  • ಪುಣೆಯ ಟ್ರಂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್: 16 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ, 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
  • ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಾಗಳು: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಯೋಜನೆ.
  • ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಟವರ್ಸ್: ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್..!

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಡೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್‌ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ.

175 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ, 11 ದಶಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

‘ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್’ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 175 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.1 ಕೋಟಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶೂನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ

ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ, ಭಾರತೀಯ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ “ಟ್ರಂಪ್” ಹೆಸರನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಲ್ಪೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಬೇಕಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಲೋಧಾ ಗ್ರೂಪ್, ಪಂಚಶೀಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಎಂ3ಎಂ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಮಾರ್ಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಬೇಕಾ ತನ್ನ ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸುಮಾರು 1.8 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್) ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ, ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ನೋಯ್ಡಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಟ್ರಂಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು:

  • ಟ್ರಂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಪುಣೆ: ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಎರಡು 27-ಅಂತಸ್ತಿನ ಗೋಪುರಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಲಬ್. ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.
  • ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳು: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರಂಪ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸ್ಥಳ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟವರ್ಸ್: ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಟ್ರಂಪ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು ಟ್ರಂಪ್‌ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ

Trump real estate IndiaTrump Tower IndiaTribeca DevelopersTrump brand licensing modelTrump Organisation India expansion

