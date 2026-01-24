Gold Price: ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಕಾರ..

gold silver price today: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದ EU ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,870 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ $4,800 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ $92 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ದೇಶೀಯ ಬಹು-ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 2100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,41,450 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು 2,290 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 210ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಈಗ 14,145 ರೂ. ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 340 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು 24K ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹147 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಂನ ಬೆಲೆ ₹15,862 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, 22Kನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹135 ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ₹14,540 ಆಗಿದ್ದು, 18Kನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹111 ಏರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ₹11,897ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆಬರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಒರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
