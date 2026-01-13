English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಭಾವ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಭಾವ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Rate Today: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 13, 2026, 10:16 AM IST
  • ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
  • ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
  • ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Trending Photos

biggbosskannada12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ನಿಯಮವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ನಾನ್‌ ರೆಡಿ ಎಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್..
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12 finale
biggbosskannada12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ನಿಯಮವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ನಾನ್‌ ರೆಡಿ ಎಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್..
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಈ ವಸ್ತು ಸಾಕು! ಮನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದರೂ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..
camera icon5
How to get rid from cockroach in house
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಈ ವಸ್ತು ಸಾಕು! ಮನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದರೂ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ..
ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವೈಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?
camera icon5
ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವೈಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?
DA Hike: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 58% ಏರಿಕೆ!
camera icon6
DA hike
DA Hike: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 58% ಏರಿಕೆ!
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಭಾವ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Rate Today 13 Januaray 2026 : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡಾಗ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 13, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಕ್ಕೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್‌ನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 14,216 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರಟ್‌ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹13,031 ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಜನವರಿ 13 ರ ಮಂಗಳವಾರದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,200 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,30,700 ರೂ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,66,903 ರೂ. ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $ 4600 ದಾಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $ 85 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿನ್ನೆ ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಜನರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ದೂರುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Gold rate todaygold rates today in bengalurugold rates in indiaGold price todayus gold rates

Trending News