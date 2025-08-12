ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ITR filing mistakes
: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಾದ ಐಟಿಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ದೃಢೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ OTP, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯ
ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿರಬೇಕು.
ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬ
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದು. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮರು-ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.