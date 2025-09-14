English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITR ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಲ್ಲಿಸಿ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ತಡವಾದರೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:36 PM IST
  • ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ: ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಆದಾಯದ ತೆರಿಗೆಯ 50% ದಂಡ.
  • ತಪ್ಪು ವರದಿ: ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಿಂದ 200% ದಂಡ.
  • ಬಡ್ಡಿ: ಸೆಕ್ಷನ್ 234A, 234B, 234C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ.

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
camera icon6
Guru Vakri
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ITR ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025 ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯದ ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ (underreporting) ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವರದಿ (misreporting) ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ದಂಡ, ಸೂಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದಾಯದ ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

ನಿಜವಾದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ತೆರಿಗೆಯಾಗುವ ಭಾಗವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದನ್ನು ಆದಾಯದ ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ (underreporting) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ITRಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ತಪ್ಪು ವರದಿ ಎಂದರೇನು?

ITRಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ರೀತಿ, ಮೂಲ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಆದಾಯದ ತಪ್ಪು ವರದಿ (misreporting) ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆದಾಯ ವಿವರಗಳು, ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿವೆ.

ITRಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆದಾಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವರದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ದಂಡ, ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೭೦ಎ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಆದಾಯದ ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವರದಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ (AO) ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ೫೦% ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.ತಪ್ಪು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು, ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು ಸೇರಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ವರದಿಯಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ೨೦೦% ವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೩೪ಎ, ೨೩೪ಬಿ ಮತ್ತು ೨೩೪ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿ ಆದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಮನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ

ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ವರದಿ, AIS, ಫಾರ್ಮ್ ೨೬ಎಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡರೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ/ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ರದ್ದಾಗಬಹುದು.

ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞ ಬಲವಂತ್ ಜೈನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಡ್‌ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವರದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ರಮ, ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲ್‌ನಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ITR ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೂ ಸಹಾಯಕ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಂಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

About the Author
ITR Filing ExtensionITR Filing Deadlineitr filing 2025ITR 2025

Trending News