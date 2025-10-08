English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ! ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ

Gold sale: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 05:40 PM IST
  • ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ — ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ! ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ

Gold sale: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು “ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ — ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. 2025ರ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ₹2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬೋನಸ್, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ! ವೇತನದಲ್ಲಿ 9% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಎರಡು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆರ್‌ಬಿಐಯು (ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಸಾಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ — ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ.” ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ತುರ್ತು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು 8.35% ರಿಂದ 10% ವರೆಗೆ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹8,700 ಇಎಂಐ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನ 100 ರೂ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ರೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಸುಲಭ

ಈ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಅದನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ — ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ!
 

