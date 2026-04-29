LPG Pirce: ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಜನ ಮೊದಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 1ರಿಂದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
LPG Booking Rules: ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೊಸ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇ 1ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದರ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಆಗ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇ 1 ರಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳು.
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು 14.2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 218 ರೂ.ಗೆ ಏರಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೇ 1ರಂದು ಮತ್ತೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಮೇ 1ರಂದು ಮತ್ತೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುವುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 1ರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು?
ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅನಿಲದ ಅಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಿಲದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು?
1 ಬುಕಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
2 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣೆ
3 ಕಠಿಣ ಇಕೆವೈಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
1. ಬುಕಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೆತ್ಯಾಸ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ವಿತರಣೆ:
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡಿಲೆವರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು OTP ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. OTP ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
3 ಕಠಿಣ ಇಕೆವೈಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು LPG ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು eKYC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. eKYC ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡಿಲೆವರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮ ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಐವಿಆರ್ಎಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಂತಹ ಬಹು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆಯೇ?
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತ ಶರ್ಮಾ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ.
