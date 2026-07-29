/₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ರಿಟರ್ನ್! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ

Post Office KVP Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (India Post) ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (Kisan Vikas Patra – KVP) ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (9 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು) ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಿಸಾನ್’ ಎಂಬ ಪದವಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ KVP ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ (Compound Interest) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ₹1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಆಗುತ್ತದೆ.
* ₹2,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹4,00,000 ಆಗುತ್ತದೆ.
* ₹5,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹10,00,000 ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
KVP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ₹100ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು KVP ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ, ಜಂಟಿ ಖಾತೆ (ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನ), ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತೆರೆಯುವ ಖಾತೆ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಖಾತೆದಾರರಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಖಾತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ KVP ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಕ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
KVP ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನ 2 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (Nomination) ಸೌಲಭ್ಯ
KVP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ KVP ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ
* ಜಂಟಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ
* ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ
* ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು:
* ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ
* ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ
* ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ
* ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ
* ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ
* ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯ
* ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ
* ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭದ್ರತೆ, ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ KVP ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)