/ಸಾಲ, #PaiseVapasKaro ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಲೆಕ್ಕ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ

ಮುಂಬೈ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ #PaiseVapasKaro ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಜೀ (Zee) ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLT) ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹22,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ (Personal Guarantees) ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೊತ್ತ ₹4,808 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2 ರಿಂದ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ (RP) ಅವರು ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ₹39.08 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹31.79 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟ ಮನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನಗದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹6.79 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ವಿತರಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ₹4,808 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ₹3,803 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ₹998 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ₹5,311 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ₹1,049 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ ₹4,262 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ
ವಿದೇಶಿ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ನಿಧಿಗಳು, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಬಹುತೇಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಡ್/ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.