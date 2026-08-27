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22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ : ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿ (NCLT) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ((Personal Insolvency) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಸತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (Essel Group) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 27, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:58 PM IST
22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ : ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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