/22,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕರಣ : ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮುಂಬೈ : ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ (NCLT) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ (Personal Insolvency) ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿವರ
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿದಾರರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಲದಾತರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೂಲ ಸಾಲಗಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 43,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 22,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದಾತರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 3,992 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 620 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ 16,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಭಾಗದ ಬಾಕಿಯನ್ನೂ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
2017 ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 45,888 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ. 2016 ರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 39.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ವೇತನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 31.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಸದ ಮನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರು 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ (NCLT) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ₹22,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ದಾವೆಯು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಮೀನುದಾರ' (Personal Guarantor) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಹೊರತು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.