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₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ : ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ (Essel Group) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹರಡಿಸಲಾದ ₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 28, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:31 PM IST
₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ : ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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