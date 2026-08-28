/₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ : ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

ಮುಂಬೈ : ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ರಹಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿಸತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLT) ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದವು ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿ (ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟರ್) ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ : ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ₹22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಡಾ. ಚಂದ್ರ, ಈ ಕುರಿತು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರರಹಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಂದ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ.ಚಂದ್ರ : ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾ. ಚಂದ್ರ, ಜನವರಿ 24, 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ₹45,000 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ₹43,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ₹3,992 ಕೋಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹620 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ₹1,063 ಕೋಟಿಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ ₹2,000 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ₹22,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಹರಡಿಸಲಾದ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹45,888 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದ ಅವರು, 2016 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹39.08 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಂತಹ ವಂಚಕರನ್ನು ಹೀರೋಗಳಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ NCLT ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡೆಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.