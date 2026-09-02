/22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಆಫರ್ ಆರೋಪ : NCLT ಮುಂದೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪರ ವಕೀಲರ ಪ್ರಬಲ ವಾದ

ಮುಂಬೈ : ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ (NCLAT) ಪ್ರಮುಖ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ರೂ. 22,006 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲದ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೂ. 6.5 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, NCLT ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ : ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶಾಸ್ಮಿತ್ ಪಾತ್ರಾ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಚಾರಣೆಗೆ (Media Trial) ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇಂದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ, ರೂ. 22,000 ಕೋಟಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 6.5 ಕೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಲ್ಎಟಿ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರಾ ಮಂಡಿಸಿದರು.
NCLT ಮುಂದೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮಂಡನೆ : ತತ್ಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಯೋಗೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬರುಣ್ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದಾಸ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ಪಾತ್ರಾ ಅವರ ಈ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ (NCLT) ಮುಂದೆಯೇ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
5 ಸದಸ್ಯರ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ಪೀಠ ರಚನೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸವಾಲು : ಇದೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು 5 ಸದಸ್ಯರ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದರ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಂಸದೀಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮ: ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 419(5) ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ (IBC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠ ರಚನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು 5 ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಪೀಠ ರಚಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಭಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಾಲದಾತರ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ನಿಲೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ IBC ಸೆಕ್ಷನ್ 79 ರ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಲದಾತರು : ಸಾಲದಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೋರಿದರು. 5 ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠವು ಆಗಸ್ಟ್ 25ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಶಾಸ್ಮಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಈ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 25ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಬರದ ಕಾರಣ ಸಾಲದಾತರ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳೇ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ವಿರೋಧದ ನಂತರ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯದೆ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು. ಇದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಎಟಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.