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22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಆಫರ್ ಆರೋಪ : NCLT ಮುಂದೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪರ ವಕೀಲರ ಪ್ರಬಲ ವಾದ

ರೂ. 22,006 ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ರೂ. 6.5 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ NCLAT ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ 

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:30 PM IST
22,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಆಫರ್ ಆರೋಪ : NCLT ಮುಂದೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪರ ವಕೀಲರ ಪ್ರಬಲ ವಾದ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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