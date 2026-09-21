/Driving Licence Update: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ!

Driving Licence Update: ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪದೇಪದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ/ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಡೆದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾಲಕರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿ, 1989ಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ 2026ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 2026ರ ಜನವರಿ 20ರಂದು GSR 48(E) ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026 ಅನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಡಿ Central Motor Vehicles Rules, 1989ರ Rule 21ಕ್ಕೆ ಹೊಸ Clause 25 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಿಯಮ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
5 ಚಾಲನ್ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ಐದು ಚಾಲನ್ಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಐದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ/ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Licensing Authority ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ “5 ಚಾಲನ್ = ತಕ್ಷಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್” ಎಂಬ ಸರಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಯಾವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ?
ಪದೇಪದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಚಾಲಕರು ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವೇಗದ ಮಿತಿ ಮೀರುವುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಇತರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ Motor Vehicles Act ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ “five or more offences or contraventions” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ “ಐದು ಇ-ಚಾಲನ್” ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯ ಬದಲು, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇ-ಚಾಲನ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಡಿ
2026ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಾಲನ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಲನ್ ನೀಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಚಾಲನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಇ-ಚಾಲನ್ಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಾಲನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಚಾಲನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಚಾಲನ್ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2026ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಡಿ ಚಾಲನ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಚಾಲಕರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Suspension (ಅಮಾನತು) ಮತ್ತು Cancellation/Disqualification (ಅನರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ) ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು Licensing Authority ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗಬಹುದು. Motor Vehicles Actನ Section 19 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Licensing Authorityಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.
* ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.
* ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಇ-ಚಾಲನ್ಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಚಾಲನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ.
* ಚಾಲನ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ contest ಮಾಡಿ.
* ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಪದೇಪದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು Licensing Authorityಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಧಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧ/ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಐದನೇ ಚಾಲನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕರು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇ-ಚಾಲನ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.