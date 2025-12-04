ಗಗನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು :
IBJA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 999 ಶುದ್ಧತೆಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 459 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಲೆ 1,27,755 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 420 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,477 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,75,713 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,78,190 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು :
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಶೇಕಡಾ 0.47 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 1,29,850 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ವಿತರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇಕಡಾ 1.25 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 1,80,069 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : IBJA ಹೊರಡಿಸಿದ ದರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು GST ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.