  ಗಗನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಗಗನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 4, 2025, 01:00 PM IST
  • ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
  • ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಎಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಗಗನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನ : ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು : 
IBJA ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 999 ಶುದ್ಧತೆಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 459 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಲೆ 1,27,755 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 420 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ!

ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,477 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,75,713 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,78,190 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. 

ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು : 
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಶೇಕಡಾ 0.47 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 1,29,850 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ವಿತರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇಕಡಾ 1.25 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆ 1,80,069 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ! ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ

 ಸೂಚನೆ : IBJA ಹೊರಡಿಸಿದ ದರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು GST ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

