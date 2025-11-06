English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.  ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 6, 2025, 02:04 PM IST
ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.45 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX)ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,20,617 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 0.08 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. MCX ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,47,503 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಶೇ. 0.12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ.. 

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು: 
IBJAಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 319 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,208 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,47,358 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು : 
ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 3,980 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು.  ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಲವಾದ ಭೌತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 100 ದಾಟಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಲಾಭವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು.

 ಭಾರತದ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,620, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1,11,490 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 91,250 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 
 
 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಟೋಪಿ! ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
 
 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ-ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

IBJA ಹೊರಡಿಸಿದ ದರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು GST ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಘವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.  

