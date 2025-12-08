ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಶೇ. 0.04 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,30,409 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು.
10 ಗ್ರಾಂ ವಲಯಕ್ಕೆ 1,30,300–1,30,400 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದ್ದು, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,81,600 ರಂತೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಶೇ.
0.30 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,462 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,83,408 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ದಿನವಿಡೀ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 1,85,234 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ (FOMC) ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫೆಡ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಳತೆಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ (ಪಿಸಿಇ) ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 0.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರು ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 98.76 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ.