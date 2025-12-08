English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಶೇ. 0.04 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,30,409 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 8, 2025, 05:49 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
  • ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
  • ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಜ್ಜು

Trending Photos

ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon9
Jhanvi Eliminated
ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
camera icon6
South Indian celebrity controversies
ಒಬ್ಬರಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ.. ವಿವಾಹಿತ ನಟರೇ ಬೇಕೆಂದು ಕುಳಿತ ನಟಿಯರಿವರು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌
ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ
camera icon6
Aishwarya Rai
ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ
ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.  ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿಯೂ  ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  ಆದರೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಶೇ. 0.04 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,30,409 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಳೆಯ 50 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? RBI ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ..

10 ಗ್ರಾಂ ವಲಯಕ್ಕೆ 1,30,300–1,30,400 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದ್ದು,  ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,81,600 ರಂತೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.  

ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಶೇ. 
0.30 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,462 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,83,408 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ದಿನವಿಡೀ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 1,85,234 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ (FOMC) ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾರೀ ದಂಡ!

ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫೆಡ್‌ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಳತೆಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ (ಪಿಸಿಇ) ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 0.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.7 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರು ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 98.76 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. 
 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gold priceGlod RateGold Rate Dropdrop in gold rate

Trending News