  • Kannada News
  • Business
  • SIP : ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

SIP : ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

SIP : ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವೆನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:15 PM IST
  • ಈಗ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ SIP ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವುದು
  • ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

SIP : ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಜನೆ

SIP : ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಾ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ.. ಅದುವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ SIP ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. SIP ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು SIP ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು SIP ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಈಗ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ SIP ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. SIP ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ, ನಿಯಮಿತ ಮೊತ್ತಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ, SIP ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price Today: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನವೆಂಬರ್ 22ರ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಎಸ್‌ಐಪಿ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 5,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 3,000 ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 2,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸರಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು-ನಿಧಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರತೆ (ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿ) ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್) ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 

