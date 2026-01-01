English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Earn from plants: ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 06:21 PM IST
  • ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
  • ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ! ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಇದೊಂದೆ ಸಸ್ಯ ಸಾಕು

Earn from plants: ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಟೆರೇಸ್ ಉದ್ಯಾನ, ಅಡುಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಲಾಭ.! RBI ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು

ಮೂಲತಃ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವೆಂದು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಕೆಲಸವೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..

ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಮೇಲಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಸಸ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ನೀವು ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ತೋಟಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

 

