ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ YouTube ಅಥವಾ Instagramನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 11, 2025, 09:14 PM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ Influencer ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • YouTube ಅಥವಾ Instagram ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು

Earn money online

: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ YouTube ಅಥವಾ Instagramನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇತ್ತಿಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ Influencer ಆಗುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ದರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೂಲಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ Instagramನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು YouTubeನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು YouTubeನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು 4000 ವೀಕ್ಷಣಾ ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ YouTube ಚಾನಲ್ monetization ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,550 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನೀವು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಟೈಲರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು, ಥ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಬಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

