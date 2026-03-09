HRMS 2.0: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ (EL) ನಗದೀಕರಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ!

Earned leave Encashment: ತಮ್ಮ ‘ಗಳಿಕೆಯ ರಜೆ’ (Earned Leave)ಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಣ (Encashment) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ (Karnataka Government employees) ಇದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಗಳಿಕೆಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಗದದ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ HRMS 2.0 ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
HRMS 2.0 ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಣ (EL Encashment) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು 12 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಕಾಗದದ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, HRMS 2.0 ಪೋರ್ಟಲ್ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಗದೀಕರಣವಾದ ಹಣ ಬೇಗ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಳಿಕೆಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಂತ-1:
ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವಾದ hrms2.karnataka.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ Sign In ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ OTPಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ Verify ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಂತ-2:
ಲಾಗಿನ್ ಬಳಿಕ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ Leave Management ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮೆನು ಐಕಾನ್ (three lines) ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ, ಪುನಃ Leave Management ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ Leave Encashment Request ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಂತ-3:
Search Employee ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ KGID ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.
ಹಂತ-4:
ಸರೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರನ ಹೆಸರು ಕಂಡ ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಮೂಡುವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಿ Confirm ಮಾಡಿ Next ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಂತ-5:
ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ (File Creation) ಹಂತದಲ್ಲಿ Create File ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Save ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಂತ-6:
ರಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ರಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ Remarks ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬರೆದು Save & Next ನೀಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ Submit ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ Verifier (ಪರಿಶೀಲಕರು) ಬಳಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-7:
ಬಳಿಕ ಪರಿಶೀಲಕರು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ Leave Managementಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ-8:
ಪರಿಶೀಲಕರಿಂದ ಬಂದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಂತ-9:
ನಂತರ ಇನಿಶಿಯೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ-10:
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ Draft Pay Bill ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ-11:
ಫೈನಲ್ ಪೇ ಬಿಲ್ ಅನುಮೋದಕರು ಪುನಃ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Final Pay Bill ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಂತ-12:
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ Send Pay Bill to K-2 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಸಿಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು: ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ Surrender Date ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಲ್ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.