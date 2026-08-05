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ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಕೆ : ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂದು ನಾವು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಶಿಷ್ಠ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.. ಬನ್ನಿ ಚಾನೆಲ್‌ ರಚನೆಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವವ ವರೆಗೆಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 05, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:26 PM IST
ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಕೆ : ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಕೆ : ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
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